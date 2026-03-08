Haberler

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Güncelleme:
Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonlar sırasında Kabil tarafında yaklaşık 600 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 795'i geçtiğini belirtti.

  • Pakistan'ın Afganistan'a yönelik operasyonlarında Afganistan tarafında yaklaşık 600 kişi öldü ve 795'ten fazla kişi yaralandı.
  • Pakistan'ın operasyonlarında Afganistan'da 242 kontrol noktası, 213 tank, zırhlı araç ve topçu silahı yok edildi ve 64 nokta havadan hedef alındı.
  • Afganistan yönetimine göre Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişi öldü ve 123 kişi yaralandı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Afganistan'a yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARDA

Operasyonlarda Afganistan tarafında yaklaşık 600 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 795'i aştığını belirten Tarar, Kabil tarafında 242 kontrol noktası ile 213 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini ve 64 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Tarar, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'da 38 kontrol noktasının ele geçirildiğini paylaşmıştı. Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu. BM'ye göre, çatışmalar nedeniyle Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişi yerinden edildi.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
