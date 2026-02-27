Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
Pakistan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar'a düzenlediği hava saldırıları bölgesel gerilimi tırmandırdı. İran ve Rusya, çatışmaların büyümesinden endişe duyarak itidal çağrısı ve arabuluculuk mesajı verdiler.
- Pakistan, Taliban hükümetiyle açık savaş ilan ederek Kabil ve Kandahar'a hava saldırıları düzenledi.
- Afgan tarafı, Pakistan'a ait 15 sınır mevziini ele geçirdiğini ve çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.
- İran ve Rusya, çatışmaların büyümesinden endişe duyduklarını belirterek arabuluculuk teklifinde bulundu.
Pakistan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar başta olmak üzere birçok noktaya düzenlediği hava saldırıları bölgesel gerilimi tırmandırırken, İran ve Rusya'dan art arda diplomatik hamleler geldi. İki ülke de çatışmaların büyümesinden endişe duyduklarını ortaya koyarak arabuluculuk mesajı verdi.
PAKİSTAN–TALİBAN GERİLİMİ TIRMANIYOR
İslamabad yönetimi, Taliban hükümetiyle "açık savaş" içinde olduklarını açıklayarak Kabil ve Kandahar'da hava operasyonu düzenledi. Afgan tarafı ise sınır hattında Pakistan'a ait 15 mevziyi ele geçirdiğini ve çok sayıda askerin öldüğünü ileri sürdü. Pakistan yönetimi Taliban'ı sınır hattında provokasyonla suçladı ve karşılık verdiklerini duyurdu. Çatışmalarda her iki taraftan da onlarca askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
İRAN'DAN DİYALOG VE ARABULUCULUK ÇAĞRISI
Tahran yönetimi, tırmanan gerilim karşısında diplomatik çözüm vurgusu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasında diyaloğun kolaylaştırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı. Arakçi mesajında, ""İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke arasında diyaloğun kolaylaştırılması ve karşılıklı anlayış ile iş birliğinin güçlendirilmesi için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
RUSYA: SALDIRILAR DERHAL DURMALI
Moskova da çatışmaların genişlemesine karşı net bir tutum aldı. Rusya, tarafları derhal saldırıları durdurmaya çağırdı ve talep edilmesi halinde arabuluculuk rolünü değerlendirebileceğini bildirdi.