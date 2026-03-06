Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afgan mevkidaşı Muttaki ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afgan mevkidaşı Emir Han Muttaki ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Muttaki'nin görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda bölgede oluşan durum istişare edildi.

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin de ele alındığı görüşmede Lavrov, Kabil ile İslamabad arasındaki sorunların siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.