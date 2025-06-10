TDV, Afganistan'da 200 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da yaklaşık 200 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Afganistan'ın 5 bölgesinde 1450 büyükbaş hayvan kesildi.

Kesim faaliyetinin ardından 10 bin 150 hisse kurban eti yaklaşık 200 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan genelindeki kurban hisselerinin 5 bin 250'sinin Mezar-ı Şerif'te, 4 bin 900'ünün ise Kabil, Kandahar ve Herat'ta kesildiğini belirtti.

Kurban etlerini yetimhanelere, medreselere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Kandemir, hayırseverlere ve kurban organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.