TDV Heyetinden Kabil Büyükelçisi Ünal'a Ziyaret

TDV Heyetinden Kabil Büyükelçisi Ünal'a Ziyaret
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Türkiye Diyanet Vakfı heyeti, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Kabil'de bulunan Büyükelçi Cenk Ünal'ı ziyaret ederek elçiliğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal'ı ziyaret etti.

Heyeti kabul eden Ünal, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, elçiliğin Afganistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir de yer aldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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