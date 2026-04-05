Afganistan'da 5,8 Büyüklüğündeki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

Afganistan yönetimi, Kabil ve çevresinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Depremin etkilediği bölgelerde 38 konutun hasar gördüğü belirtildi.

KABİL, 5 Nisan (Xinhua) -- Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, cuma gecesi meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Fıtrat, cumartesi günü X platformunda yaptığı paylaşımda, depremin başkent Kabil ile doğudaki Pençşir, Logar, Nangarhar, Lagman ve Nuristan vilayetlerindeki yerleşim alanlarını etkilediğini, can kaybının yanı sıra 38 konutun hasar gördüğünü ve toplam 40 ailenin etkilendiğini açıkladı.

Yerin 186,4 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü, Bedahşan vilayetine bağlı Curm bölgesinin 35 kilometre güneyinde, 36,55 derece kuzey enlemi ve 70,85 derece doğu boylamında ölçüldü.

Kabil ve çevresindeki vilayetlerde de şiddetli sarsıntılar hissedildi.

Afganistan'da özellikle jeolojik olarak aktif Hindukuş Dağları bölgesinde sık sık depremler yaşanıyor. Geçen yıl kasım ayında aynı bölgede meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Samangan ve Belh vilayetlerinde 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1.000 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua
