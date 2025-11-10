Afganistan'da 220 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

KABİL, 10 Kasım (Xinhua) -- Afganistan devlet radyo televizyon kanalı RTA'nın haberine göre, Afgan yetkililer, pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil de dahil olmak üzere ülkenin orta kesiminde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 220 ton yasadışı uyuşturucuyu yakarak imha etti.