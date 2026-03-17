Afganistan'da hastaneye hava saldırısı: Yüzlerce kişinin ölmüş olabileceğinden korkuluyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastanenin hava saldırısıyla vurulması sonrası yüzlerce kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor. Taliban hükümeti saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tuttu.

Afgan hükümetinin açıklamasına göre Kabil'de uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi yapılan hastane, Pazartesi sabahı hava saldırısıyla vuruldu.

Taliban hükümeti şimdiye kadar en az 400 kişinin öldüğünü duyurdu. Ancak bu sayı henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Pakistan herhangi bir sağlık tesisini vurmadığını söyleyerek Taliban'ın suçlamasını reddetti. Ancak "Kabil'de ve Nangahar'da hassas bir operasyonla askeri tesislerin ve terörist altyapının hedef alındığını" savundu.

BBC, bazı kısımları hâlâ yanmakta olan hastane bölgesinde 30'dan fazla kişinin cesedinin taşındığını belirledi.

Hastane yetkilileri vurulan binada yaklaşık 2 bin kişinin tedavi görmekte olduğunu, ölü sayısının "yüzlerce olabileceğini" dile getirdi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman Amarkhail, hastane yakınlarında herhangi bir askeri tesis olmadığını kaydetti.

Olay yeri çevresinde oturanlar yerel saatle 20:50 civarında çok yüksek sesli patlamaların duyulduğunu, ardından uçak ve hava savunma sistemlerinin seslerini duyduklarını anlatıyor.

Hastanede tedavi görenlerin aileleri ise yanan binanın çevresinde toplanarak içeriden gelecek haberleri bekliyor.

Pakistan hükümeti saldırıların hassas şekilde belirli hedeflere yönelik düzenlendiğini ileri sürüyor.

Pakistan ile Afganistan arasında devam eden gerilim, Şubat ayında tekrar tırmanışa geçmişti. Pakistan, Afganistan'ı terörizme yataklık etmekle suçluyor, Taliban ise iddiaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler'in bölgedeki misyonuna göre 26 Şubat'tan bu yana iki ülke arasındaki sınırda yaşanan çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

Ekim ayında iki ülke arasında ateşkes imzalanmıştı ancak çatışmalar dinmedi.

Çin iki ülke arasında tansiyonu düşürmek için girişimlerini sürdürdü ve "en kısa zamanda" bir ateşkese varılması için çaba gösterildiğini açıkladı.