AK Parti Milletvekili Ali Şahin'den bölgesel uyarı: Düşmanlar, Pakistan ile savaşlarını Afganistan üzerinden yürütüyor

Türkiye'nin de sınır ötesi terörden büyük bedeller ödemiş bir ülke olduğunu hatırlatan AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye- Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

" Pakistan'ın Ödediği Bedelleri Çok İyi Anlıyoruz"

Sınır ötesi terörün yarattığı tahribata dikkat çeken Şahin, "Sınır ötesi terörden çok mustarip olmuş ve büyük bedeller ödemiş bir millet ve ülke olarak Pakistan'ın ve Pakistanlı kardeşlerimizin sınır ötesi terör, kaygı, acı, kayıp ve ödedikleri bedelleri çok iyi anlıyoruz. Afganistan'ın, kendi topraklarını Pakistan'a yönelik terör eylemleri için üçüncü bir ülkenin kullanmasına asla müsaade etmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"SİHA ve Dron Saldırılarında 50 Bini Aşkın Sivil Can Verdi"

Pakistan'ın Sovyet işgali sonrası milyonlarca Afgan mülteciye kapılarını açtığını belirten Şahin, ABD'nin bölgedeki operasyonlarını da eleştirdi. Şahin, ABD'nin Afganistan'da sözde terörle mücadele adı altında yürüttüğü SİHA ve dron saldırılarında 50 bini aşkın Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Düşmanlar Afganistan Üzerinden Vekalet Savaşı Yürütüyor"

Bölgedeki emperyalist oyunlara karşı uyarıda bulunan Dostluk Grubu Başkanı Şahin, "Afganistan yönetimi ve halkı bilmeli ki Müslüman Afganistan ve Pakistan'ın düşmanları bir ve tektir. Afganistan'a bugün dost gibi görünen, Pakistan'la yüzleşemeyen kimi düşman ülkeler; Pakistan'la olan kendi savaşlarını Afganistan üzerinden ve yine Müslüman Afgan kanını kullanarak savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Diplomasi ve İş Birliği Vurgusu

Kabil yönetimine, Pakistan'a yönelik tehditleri önleme ve tam iş birliği yapma çağrısında bulunan Şahin, emperyal sömürge devletleri tarafından 100 yıl önce kalıcı düşmanlıklar yaratmak amacıyla çizilen "Durand Hattı" gibi sınır sorunlarının da mutlak surette diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Müslüman'ın Kanı Müslüman'a Haramdır"

Açıklamasını İslam coğrafyasındaki kardeşlik hukukuna değinerek sonlandıran AK Parti'li Şahin, ünlü İslam düşünürü Muhammed İkbal'in dizelerine atıfta bulundu. Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

"Müslüman'ın kanı Müslüman'a haramdır. Müslümanlar arasında sınır da haramdır. Ne diyor Muhammed İkbal: 'Pakistan bizimdir, Hindistan bizimdir, Çin ve Arap bizimdir. Müslümanız biz, bütün cihan bizimdir.' Kimse Müslüman'a sınır çizemez. Hele Müslüman, Müslüman'a sınır asla çizemez."

Kaynak: Haberler.com