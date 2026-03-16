Haberler

Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı Haber Videosunu İzle
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ile Afganistan arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Pakistan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'e savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenledi. Kabil'de birçok yerde patlamaların ardından yangınlar çıkarken, vurulan yerlerin Taliban'a ait silah depoları olduğu iddia edildi.

  • Pakistan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'a ait olduğunu iddia ettiği bölgelere hava saldırıları düzenledi.
  • Pakistan, 22 Şubat'ta Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben Afganistan ile sınır hattında 'terör kampı' olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.
  • Afganistan yönetimi, 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti.

Pakistan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'a ait olduğunu iddia ettiği bölgelere hava saldırıları düzenledi.

PAKİSTAN, KABİL'İ VURDU

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenlediği hava saldırılarıyla yeni bir boyuta taşındı. Savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen operasyonda Kabil'deki birçok noktada şiddetli patlamalar meydana gelirken, saldırıların ardından şehrin farklı bölgelerinde yangınlar çıktı.

"VURULAN YERLER TALİBAN'IN SİLAH DEPOLARI"

Yerel kaynaklar ve iddialar, vurulan hedeflerin Taliban'a ait silah depoları olduğunu öne sürdü. Pakistan tarafı operasyonun kapsamına dair detayları değerlendirirken, Kabil'deki patlamaların yol açtığı hasarın boyutu ve can kaybı konusundaki incelemeler devam ediyor.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıademsakarr:

Bir siz eksiktinz ak

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Altından çin çıkarsa şaşırmayın..

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıCHP Savar:

herkes birbirini öpüyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Pinar:

Neler oluyor bunlar tesadüf mü?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

yerle yeksan olsun Afganistan kardeş Pakistan ???? yanındayız

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

