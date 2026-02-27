Pakistan, Afganistan'a Karşı Savaş İlan Etti: 133 Taliban Mensubu Öldürüldü

(ANKARA) - Pakistan, Afgan güçlerinin sınır hattında Pakistan askeri noktalarına yönelik saldırılarının ardından Afganistan'a karşı savaş ilan edereki Kabil ve Kandahar'ı bombaladı. Pakistan Başbakanlığı Sözcüsü Mosharraf Zaidi, saldırılarda 133 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Afganistan'daki Taliban yönetimine karşı "sabırlarının tükendiğini" belirterek, "Artık aramızda açık bir savaş var" dedi. Yerel muhabirlerin dünya basınına aktardığı bilgiye göre, yerel saatle 01.50'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlamalar meydana geldi. İlk hava saldırısının ardından Afgan uçaksavarları ateş açtı, kısa süre sonra Pakistan ikinci bir bombardıman daha gerçekleştirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, saldırılarda 133 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını ileri sürdü. Açıklamada Taliban'a ait 27 noktanın imha edildiği ve dokuz mevzinin ele geçirildiği iddia edildi.

Afgan hükümet kaynakları, Kabil'in hava saldırısına uğradığını doğrularken, Pakistan savaş uçaklarının güneydeki Kandahar vilayetinde bir askeri üssü de hedef aldığı bildirildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırılarda can kaybı yaşanmadığını savundu. Mücahid, Pakistan'ın son saldırılarına karşılık olarak Kandahar ve Helmand'daki Pakistan askeri üslerine operasyon başlattıklarını açıkladı.

Çatışma s ınır hattında başladı

Çatışma, perşembe gecesi Afgan güçlerinin sınır hattındaki Pakistan mevzilerine saldırmasıyla başladı. Afgan yetkililer, bu saldırılarda 10 Pakistan askerinin öldüğünü ve 13 karakolun ele geçirildiğini iddia etti.

Afgan tarafı, bu operasyonların pazar günü Pakistan'ın sınır bölgesindeki Afgan hedeflerine düzenlediği saldırılara misilleme olduğunu söyledi.

"Ülke ordunun arkasında"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada "Pakistan halkı, ordunun arkasında birleşti... Pakistan halkı ve Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tamamen hazırdır. Her türlü saldırganlığa uygun karşılık verilecektir" denildi.

2 bin 611 kilometrelik sınırı paylaşan iki ülke arasında ekim ayında da çatışmalar yaşanmış her iki taraftan 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Gerilimin arkasında ne var?

Pakistan, Kabil yönetimini Pakistan Talibanı (TTP) gibi silahlı grupların Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan'a saldırmasına göz yummakla suçluyor. Pakistan Talibanı, Afgan Talibanı ile ideolojik bağlara sahip olsa da ayrı bir yapı olarak faaliyet gösteriyor.

Pakistan Savunma Bakanı Asif, "Durumu normal tutmak için diplomatik tüm yolları denedik. Ancak Taliban, Hindistan'ın vekili haline geldi" dedi.

Asif ayrıca, Pakistan'ın son 50 yılda yaklaşık 5 milyon Afgan'a ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Sabır taşımız çatladı" ifadelerini kullandı.

BM'den gerilimi düşürme çağrısı

Birleşmiş Milletler, taraflara acil gerilimi düşürme çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, tarafların uluslararası hukuka uyması ve sivillerin korunmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye arabulucu olabilir

Öte yandan ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi Zalmay Khalilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karşılıklı saldırıların "durması gereken tehlikeli bir tırmanış" olduğunu söyledi. Halilzad, iki ülkenin topraklarının birbirine karşı tehdit unsuru olarak kullanılmamasını güvence altına alan bir anlaşma yapması gerektiğini, bu anlaşmanın da güvenilir bir üçüncü taraf, örneğin Türkiye tarafından izlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA