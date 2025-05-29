İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

3 İSİM DAHA İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında, 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet vermek' ve 'örgüte üye olmak' suçlarından tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.

Savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek şüphelileri, 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 3 şüphelinin talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

İTİRAFÇI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İBB soruşturması kapsamında daha önce; Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Şirketi sahibi Noyan Kırmızıgül ve Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz da etkin pişmanlıktan yararlanarak 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmişti. Böylelikle, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.