İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. 3 isim de 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Böylelikle, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

3 İSİM DAHA İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında, 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet vermek' ve 'örgüte üye olmak' suçlarından tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.

İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

Savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek şüphelileri, 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 3 şüphelinin talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

İTİRAFÇI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İBB soruşturması kapsamında daha önce; Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Şirketi sahibi Noyan Kırmızıgül ve Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz da etkin pişmanlıktan yararlanarak 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmişti. Böylelikle, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEvvab:

bu itirafcılara inanmıyorum çünkü ben koyunum. CHP kafası

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Haber Yorumlarıumut mergen:

BENDE IMAMOĞLUNA 10 MILYON RÜŞVET VERDIM ÇIKARIN BENIDE BOŞ MUHABBET YAPMAYIN IMAM SUÇSUZ COCUK BILE BILIYOR

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

EKO DİRENME BENDE SUÇUMU İTİRAF ETMEK İSTİYORUM PİŞMANIM DE SENDE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞ BAK BAYRAMDA BİR ÖKÜZ KESERSİN GARİBANLARA DAĞITIRSIN YAVAŞ YAVAŞ HERKES DIŞARI ÇIKMAK İÇİN SENİ SUÇLAYIP İTİRAFÇI OLACAK KAYBEDECEĞİN BİR ŞEY YOK CUMHURBAŞKANI OLAMAZSIN AMA SENİ HER MAHALLEYE MUHTAR YAPARLAR İYİ DÜŞÜN

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