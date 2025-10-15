Haberler

Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes
Haber Videosu

Afganistan ve Pakistan, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında günlerdir çatışıyor. Son olarak Afganistan'ın başkenti Kabil vuruldu. Gerginliğin zirveye tırmandığı bölgede iki ülke arasında 48 saatlik ateşkes kararı alındı.

Afganistan yönetiminin, ülkenin Spin Boldak bölgesi ile Pakistan'ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Pakistan'dan yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada 48 saatlik geçici ateşkes kararı alındığı duyuruldu.

ATEŞKES TALEBİ AFGANİSTAN'DAN GELDİ

Karaçi merkezli Geo News'e konuşan güvenlik yetkilileri, Pakistan ordusunun, Afgan gücüne ait çok sayıda karakol ve tankı imha ettiğini aktardı. Yetkililer, Spin Boldak ve Chaman bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından Afgan hükümetinin ateşkes talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu açıklamadan sonra 48 saatlik ateşkes kararı alındı.

PAKİSTAN: 25 İLA 30 AFGAN GÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da, Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırılara karşılık olarak 6 tankın imha edildiği ve 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği ifade edildi.

PAKİSTAN, KABİL'İ DE VURDU

Afganistan'a bağlı güçler, gün boyunca Pakistan'a ait sınır karakollarına saldırmış ve öldürülen Afgan askerlerinin kamuflaj üniformalarını sokaklara asmıştı. Pakistan'dan bu olaylar üzerine ağır bir karşılık geldi. Nükleer güç olan Pakistan, Kabil ve Kandahar'ı havadan bombaladı.

Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

İLK ÇATIŞMA SINIR HATTINDA YAŞANMIŞTI

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

PAKİSTAN, AFGAN YÖNETİMİNDEN TEDBİR ALMASINI İSTİYOR

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bunlarda çocuk gibi. bugün yeter yarın devam ederiz der gibi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Her insan bir çocuk sayılır 80 yaşına gelse bile. .. Çünkü yaşlılık sadece görüntü dür. Çünkü hiçlikde ilk nokta var olunca .. yaşlı birisine benziyor olsaymış bile.. dişleri çürük gözüküyor olsaymış bile .. yaşlı değilmiş.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHiçlik:

48 saat sonra .. 1 haftalık ateş kes .. istiyoruz. .. O bitince ise 3 haftalık ateşkes istiyoruz. .. O bittikten sonra ise 2 aylık ateşkes istiyoruz. .. ve o bitincede .. temelli ateşkes istiyoruz. .. Yani savaşın temellice bitmesini istiyoruz çünkü hiç bir canlıya zarar gelmesini istemiyoruz. Kainat yaşamak ile alakalıdır. Yaşamak güzel bir şeydir. Hepimiz beraber bir ingilizce internet arama motoru kurup tüm dünyadan bol bol para yapmalıyız. Savaş yapmamalıyız. Savaş olmaz. Savaş kötü dür.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan kaçan:

müslüman geçinenler hiç akıllanmaz. hiç mi etraflarından ders almıyorlar da hala birbirlleri ile savaşıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hakikaten bunlar kafayı yemiş . Hele bir tanesi şu anki tarihten 1400 yıl geri ... Bebe gibiler arkadaş . Eğitim abi e ği tiiimm .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
Fatih Ürek'in kalp krizinden önceki sözleri ortaya çıktı

Bu sözlerin hemen ardından kalbi durmuş! Durumu kritik
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

İki ilimizi karşı karşıya getiren köpekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.