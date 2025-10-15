Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Afganistan yönetiminin, ülkenin Spin Boldak bölgesi ile Pakistan'ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Pakistan'dan yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada 48 saatlik geçici ateşkes kararı alındığı duyuruldu.

ATEŞKES TALEBİ AFGANİSTAN'DAN GELDİ

Karaçi merkezli Geo News'e konuşan güvenlik yetkilileri, Pakistan ordusunun, Afgan gücüne ait çok sayıda karakol ve tankı imha ettiğini aktardı. Yetkililer, Spin Boldak ve Chaman bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından Afgan hükümetinin ateşkes talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu açıklamadan sonra 48 saatlik ateşkes kararı alındı.

PAKİSTAN: 25 İLA 30 AFGAN GÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da, Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırılara karşılık olarak 6 tankın imha edildiği ve 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği ifade edildi.

PAKİSTAN, KABİL'İ DE VURDU

Afganistan'a bağlı güçler, gün boyunca Pakistan'a ait sınır karakollarına saldırmış ve öldürülen Afgan askerlerinin kamuflaj üniformalarını sokaklara asmıştı. Pakistan'dan bu olaylar üzerine ağır bir karşılık geldi. Nükleer güç olan Pakistan, Kabil ve Kandahar'ı havadan bombaladı.

İLK ÇATIŞMA SINIR HATTINDA YAŞANMIŞTI

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

PAKİSTAN, AFGAN YÖNETİMİNDEN TEDBİR ALMASINI İSTİYOR

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.