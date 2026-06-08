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Afganistan Polisi: Kabil'de Son Dört Yılda 90.000'den Fazla Dilenci Hakkında İşlem Yapıldı

Afganistan Polisi: Kabil'de Son Dört Yılda 90.000'den Fazla Dilenci Hakkında İşlem Yapıldı
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Afganistan polisi, dilenciliği önlemek amacıyla son 4 yılda başkent Kabil'de 90 binden fazla dilenci hakkında işlem yaptı. Gerçek ihtiyaç sahiplerine maddi yardım sağlanırken, sahte dilenciler adliyeye sevk edildi.

KABİL, 8 Haziran (Xinhua) -- Afganistan polisinin, dilenciliği önlemek ve kamu düzenini korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 4 yılda başkent Kabil'de 90.000'den fazla dilenci hakkında işlem yaptığı bildirildi.

Afganistan'da yayın yapan Tolo News'in pazar günkü haberine göre, gözaltına alınanların büyük bir kısmı, dilenci çetelerinin üyeleri ile ihtiyaç sahibi olmadığı halde dilencilik yapan kişilerden oluşuyor. Yapılan incelemelerin ardından gerçek ihtiyaç sahibi olduğu saptanan kişilere aylık maddi yardım tahsis edilirken, sahte dilenciler ise hukuki ve idari işlemler için ilgili kurumlara sevk edildi.

Afganistan hükümetinin, toplumsal refahı artırmaya ve daha temiz ve düzenli bir toplumsal ortam yaratmaya yönelik kapsamlı çalışmalar çerçevesinde dilencilik sorunuyla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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