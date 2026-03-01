Haberler

Pakistan, Afganistan'ın Başkenti Kabil'e Hava Saldırısı Düzenledi

Pakistan, Afganistan'ın Başkenti Kabil'e Hava Saldırısı Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında patlamalar yaşanırken, Afgan hava savunma sistemleri karşılık verdi. Çatışmalar yaklaşık 20 dakika sürdü.

KABİL, 1 Mart (Xinhua) -- Pakistan Hava Kuvvetleri pazar günü yerel saatle 05.40'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sırasında patlamalar meydana gelirken, Afgan hava savunma unsurları hava hedeflerine ateşle karşılık verdi. Çatışmalar yaklaşık 20 dakika sürdü.

Son günlerde Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan askeri gerilim nedeniyle taraflar arasında çok sayıda çatışma yaşandı.

Kaynak: Xinhua
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları