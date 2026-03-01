Pakistan, Afganistan'ın Başkenti Kabil'e Hava Saldırısı Düzenledi
Pakistan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında patlamalar yaşanırken, Afgan hava savunma sistemleri karşılık verdi. Çatışmalar yaklaşık 20 dakika sürdü.
KABİL, 1 Mart (Xinhua) -- Pakistan Hava Kuvvetleri pazar günü yerel saatle 05.40'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sırasında patlamalar meydana gelirken, Afgan hava savunma unsurları hava hedeflerine ateşle karşılık verdi. Çatışmalar yaklaşık 20 dakika sürdü.
Son günlerde Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan askeri gerilim nedeniyle taraflar arasında çok sayıda çatışma yaşandı.
Kaynak: Xinhua