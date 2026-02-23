Haberler

Afganistan, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın 'terör kampı' olarak nitelendirdiği 7 noktayı hedef almasının ardından, Kabil Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası iletti. Saldırıların sonuçlarının sorumluluğunun Pakistan'a ait olduğu vurgulandı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletti.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Pakistan'ın saldırıları sebebiyle Kabil Büyükelçisi Ubaid Ur Rehman Nizamani'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Pakistan tarafına Afganistan hava sahasının korunmasının öneminin ifade edildiği ve Nizamani'ye saldırılar nedeniyle protesto notasının verildiği belirtildi.

Saldırıların sonuçlarının sorumluluğunun Pakistan'a ait olduğu vurgulanarak, Afganistan'ın hava sahasının ihlalinin ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıların kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "provokatif eylem" şeklinde nitelendirilen Pakistan'ın saldırılarının Afganistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunulmuştu.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı