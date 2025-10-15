Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'i vuruyor! Şehirde patlamalar yaşanıyor

Son günlerde gerginlik yaşayan iki komşu ülke Pakistan ve Afganistan'da savaş giderek kızışıyor. Pakistan ordusu, Afganistan'ın Kabil ve Kandahar şehirlerine hava saldırı düzenliyor.

Afganistan'a bağlı güçler, gün boyunca Pakistan'a ait sınır karakollarına saldırmış ve öldürülen Afgan askerlerinin kamuflaj üniformalarını sokaklara asmıştı. Pakistan'dan bu olaylar üzerine ağır bir karşılık geldi. Nükleer güç olan Pakistan, Kabil ve Kandahar'ı havadan bombaladı. Bu esnada Afganistan'ın, Sovyetler döneminden kalma T-55 tankını sınıra gönderdiği video paylaşıldı.

İRAN SINIRDA ALARM HALİNDE

Öte yandan Taliban ve Pakistan arasında ölümcül sınır çatışmaları yaşanırken İran, Afganistan yakınlarına ağır topçu konuşlandırma başladı.