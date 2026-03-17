Kabil'de Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne bombardıman: Can kaybı 400'e ulaştı

Afganistan'da bir hava saldırısı sonucu uyuşturucu bağımlılığı tedavisi hizmeti veren hastanede 400 kişi hayatını kaybetti. Saldırının Pakistan askeri rejimi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat yaptığı yazılı açıklamada, "Akşam saat 21.00 sıralarında Pakistan askeri rejimi, Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ni hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda hastanenin büyük bölümleri tamamen yıkıldı" ifadelerine yer verilirken, ilk belirlemelere göre en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
