Üye Girişi
Haberler

Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı. Törene Türk kurumlarının çalışanları, BM yetkilileri ve yabancı diplomatlar katıldı. Törenin ardından konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğince düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik kampüsünde düzenlenen törene, Afganistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile farklı ülkelerin misyon temsilciliklerinden çok sayıda yabancı diplomat katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, katılımcılara Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü operasyonlara dair kısa bir film izlettirildi.

Büyükelçiliğin Askeri Ataşe Vekili Levent Polat ve Askeri Ataşe Yardımcısı Samet Erzurum da Milli Mücadele döneminin önemine dair yaptıkları konuşmalarında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü Afganistan'da kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ünal şunları kaydetti:

"Afgan halkı aynı bizler gibi vatan savunması söz konusu olduğunda tüm ayrılıkları bir kenara bırakabilen ve tek yürek, tek vücut olabilen bir millettir. 30 Ağustos yüce Türk ulusunun emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolu açtığı kritik dönüm noktasıdır. Bu yönüyle 30 Ağustos sadece askeri bir zafer değildir. Aynı zamanda geri bırakılmış bir ulusun yeniden hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için verilen büyük mücadelenin görkemli bir kilometre taşıdır. İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıran bu irade bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir."

Törenin ardından konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Türkiye Dünya Kabil Dünya Güncel Haberler

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

 Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA çekilişi ne zaman, hangi kanalda? UEFA çekilişi nasıl izlenir? Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir? Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir?
title