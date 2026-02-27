Pakistan Afganistan SON DAKİKA! Pakistan Afganistan neden savaşıyor? Afganistan'da neler oluyor?

Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir sınır hattında devam eden gerilim, son açıklamalarla birlikte açık savaşa dönüştü. Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar şehirlerine hava saldırıları düzenlediği duyuruldu. Peki, Pakistan Afganistan neden savaşıyor? Afganistan'da neler oluyor? Detaylar...

PAKİSTAN AFGANİSTAN SON DAKİKA!

Pakistanlı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde şiddetlenen çatışmaların ardından Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afganistan'daki belirli hedefleri vurduğunu bildirdi. Saldırılar kapsamında ayrıca Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kurram bölgesinde de Afganistan'ın Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğu belirtildi. Bölgedeki askeri hareketlilik, Durand Hattı boyunca uzun süredir devam eden sınır geriliminin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'daki bazı hedeflerin vurulduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Açıklamalara göre 27 mevzi imha edildi, 9 nokta ele geçirildi. İki kolordu ve üç tugay karargâhı dahil olmak üzere birçok askeri hedefin vurulduğu, 80'den fazla araç ve silahın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ise yine X üzerinden yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barış beklendiğini ancak Taliban yönetiminin farklı bir politika izlediğini savundu. Asıf, Pakistan'ın diplomatik yolları tükettiğini belirterek "Artık aramızda açık savaş var" ifadesini kullandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Afganistan'ın saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar, iki ülke arasında resmen savaş ilan edildiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Afganistan cephesinden gelen açıklamalar ise farklı bir tablo ortaya koydu. Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, yerel medya kuruluşu Tolo News'e yaptığı değerlendirmede, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, 23 askerin cesedi ile çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü. Ayrıca Pakistan ordusuna ait bir karargâh ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiği iddia edildi.

Daha önce Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın hava saldırılarına karşılık olarak Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıklamıştı. Mücahid, çeşitli bölgelerde Pakistan ordusuna ait mevzilerin kontrol altına alındığını duyurmuştu.

PAKİSTAN AFGANİSTAN NEDEN SAVAŞIYOR?

Pakistan-Afganistan hattında yaşanan son gelişmeler, uzun süredir devam eden sınır çatışmalarının doğrudan askeri operasyona dönüşmesiyle yeni bir boyut kazandı. Özellikle Durand Hattı boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar, iki ülkenin askeri unsurlarını doğrudan karşı karşıya getirdi.

Pakistan tarafı, Afganistan'daki Taliban yönetimini sınır güvenliği konusunda yeterli önlemleri almamakla suçlarken; Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın hava saldırılarını egemenliğe açık bir ihlal olarak nitelendiriyor.

Son operasyonlarla birlikte Pakistan, Afganistan topraklarında belirlenen askeri hedefleri vurduğunu ve ciddi kayıplar verdirdiğini açıklarken; Afganistan yönetimi de Pakistan askeri noktalarına karşı geniş çaplı taarruz başlattığını duyurdu.

Karşılıklı olarak açıklanan can kayıpları ve ele geçirilen askeri noktalar, çatışmaların yalnızca sınırlı bir sınır gerilimi olmaktan çıktığını ve iki ülke arasında açık savaş ilanına dönüştüğünü ortaya koyuyor.

AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Afganistan'da son gelişmeler, başkent Kabil ve Kandahar başta olmak üzere birçok bölgede hava saldırıları ve kara çatışmalarıyla şekilleniyor. Nangarhar vilayetindeki mühimmat deposunun imha edilmesi, operasyonların yalnızca sınır hattıyla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Afganistan yönetimi, Pakistan'a karşı misilleme operasyonları başlattığını ve bazı askeri noktaları ele geçirdiğini açıkladı. Özellikle Pakistan ordusuna ait karargâh ve kontrol noktalarının hedef alındığı belirtiliyor.

İki ülkenin resmi makamları tarafından açıklanan verilerde ciddi farklılıklar bulunsa da, toplam can kaybının 200'e yaklaştığı bildiriliyor. Sınır hattındaki çatışmaların şiddetini artırması, bölgesel güvenlik dengeleri açısından kritik bir sürece girildiğine işaret ediyor.

Durand Hattı boyunca yoğunlaşan askeri hareketlilik, Pakistan ve Afganistan arasında diplomatik temasların sona erdiğini ve sahadaki askeri adımların belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor. Açıklamalar doğrultusunda, iki ülke arasında açık savaş durumu ilan edilmiş durumda.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, taraflardan gelen resmi açıklamalar doğrultusunda çatışmaların seyrinin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.