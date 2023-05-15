İnegöl Haberleri - İnegöl Haber - Haberler

SERVİS MİNİBÜSÜNDEN HAVAYA ATEŞ EDEN VE POLİS ARACINA ÇARPARAK KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 15 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU YAKALANDI

Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

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