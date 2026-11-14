Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar iki katlı evin çatısını uçurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar iki katlı evin çatısını uçurdu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar, Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde iki katlı bir evin çatısını uçurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çatıyı bulunduğu yerden kaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.

Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar???????, iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çatı bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var21

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu75

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun