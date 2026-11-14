Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar iki katlı evin çatısını uçurdu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.

Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar???????, iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çatı bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA