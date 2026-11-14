Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar iki katlı evin çatısını uçurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar iki katlı evin çatısını uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar, Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde iki katlı bir evin çatısını uçurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çatıyı bulunduğu yerden kaldırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.
Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar???????, iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çatı bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA