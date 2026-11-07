Bursa İnegöl'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

Bursa İnegöl'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan 54 yaşındaki kadın, tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki evde rahatsızlanan kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki evde yaşayan Feriha Sabitoğlu (54), rahatsızlandı.
Yakınlarının haber verdiği sağlık ekiplerince mantar zehirlenmesi şüphesiyle??????? İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sabitoğlu, burada tedavi altına alındı.
Sabitoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Feriha Sabitoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA