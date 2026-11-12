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Bursa İnegöl'deki Devlet Hastanesi'nde KBRN ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

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Bursa İnegöl'deki Devlet Hastanesi'nde KBRN ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde KBRN ve deprem tatbikatı düzenlendi. Sağlık ekipleri senaryo gereği afet ve acil durumlara müdahale ederek koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini sergiledi; tatbikat anları kameralara yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen KBRN ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Sağlık ekiplerinin aktif olarak görev aldığı tatbikatta ekipler zamanla yarışırken, ortaya çıkan görüntüler nefes kesti.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde ihtimal afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapsamında KBRN ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaşanabilecek afet ve acil durumlara müdahale eden sağlık ekipleri, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat boyunca ekipler hızlı ve etkin müdahale için zamanla yarıştı. Gerçeği aratmayan tatbikatta sağlık çalışanlarının koordineli çalışması dikkat çekerken, ekipler performanslarıyla tam not aldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen tatbikat anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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