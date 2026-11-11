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Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evdekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; daire ve eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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