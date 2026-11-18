Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı kişi hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ankara-Bursa kara yolunda otomobilin çarptığı kişi hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 32 yaşındaki kişi İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi; otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi öldü.
Ankara- Bursa kara yolunun Huzur Mahallesi mevkisinde Sait Ö. yönetimindeki 16 ARC 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Çağcı'ya (32) çarptı.
Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çağcı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA