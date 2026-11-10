Bursa İnegöl'de minibüs fabrika duvarı ve ağaca çarptı, kaza kamerada, 1 yaralı ağır

Bursa İnegöl'de minibüs fabrika duvarı ve ağaca çarptı, kaza kamerada, 1 yaralı ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa İnegöl'de bir minibüs fabrika duvarına ve ağaca çarptı; kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kazada yaralanan iki kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kafatası kırığı ve beyin kanaması geçiren bir yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün fabrika duvarı ile ağaca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan Enes K. ve Sait S.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Fırat T.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı