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İnegöl'de lodosun devirdiği ağaç yüzünden kapanan sokak yeniden ulaşıma açıldı

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İnegöl'de lodosun devirdiği ağaç yüzünden kapanan sokak yeniden ulaşıma açıldı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, bir apartmanın bahçesinden sokağa devrildi; sokak bir süre ulaşıma kapandı. İtfaiyenin ağacı motorlu testerelerle kesmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran lodos, bir ağacın kırılarak sokağa devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, gövdesinden kırılarak sokağa devrildi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokağa devrilen ağacı motorlu testerelerle keserek parçalara ayırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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