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Bursa İnegöl'de refüjü aşan otomobil ters döndü, 3 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl'de refüjü aşan otomobil ters döndü, 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritte ters döndü ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritte ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Ömer A. (19) yönetimindeki 16 K 8768 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönde takla atarak ters şekilde durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berat A. (19) ve Semih B. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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