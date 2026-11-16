Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İnegöl'de kebapçı, komşusundan kurtulunca 500 kişilik lokma dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de kebapçı, komşusundan kurtulunca 500 kişilik lokma dağıttı Haber Videosunu İzle
İnegöl'de kebapçı, komşusundan kurtulunca 500 kişilik lokma dağıttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kebapçı işletmecisi, 4 yıl sorun yaşadığı komşusundan kurtulunca 500 kişilik lokma dağıttı. İshakpaşa Camii önündeki lokma aracına 'eski komşusundan kurtulması hayrına' yazısı asılınca çevredekiler şaşkınlık yaşadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kebapçı işletmecisi, 4 yıl boyunca sorun yaşadığı komşu işletmecisinden kurtulunca 500 kişilik lokma dağıtarak hayır yaptı. Lokma aracının önüne astırdığı yazı ise görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde 4 yıl boyunca kebapçılık yapan 27 yaşındaki Yasin Yıldırım, komşu işletmecisi kıraathane sahibiyle park tartışmaları ve benzeri nedenlerle sık sık sorun yaşadı. Yaşadığı sıkıntıların ardından işletmesini kapatarak seyyar hizmet vermeye başlayan Yıldırım, komşusuyla yaşadığı sorunların sona ermesinin ardından ilginç bir hayır yapmaya karar verdi.

Yıldırım, İnegöl'ün merkezinde bulunan İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik lokma dağıttırdı. Ancak lokma dağıtımını ilginç hale getiren detay, aracın önüne asılan tabela oldu.

Lokma aracına, Yıldırım'ın eski komşusundan kurtulması hayrına ikram olduğunu belirten bir tabela asıldı. Yazıyı gören vatandaşlar hayret ederken, olay çevrede ilgi çekti.

Yaşadıklarını anlatan Yasin Yıldırım, komşusuyla uzun süre sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de ondan sonra o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Dedik böyle bir hatıra, tatlı bir hatıra kalsın bize" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Altın yeni haftaya kayıpla başladı! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalar allak bullak, 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak

Ünlü şarkıcı apar topar Hollanda'ya uçtu! Sevenlerinden dua istedi
Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?

Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Türkiye'deki sözleri hala akıllarda! Ne oldu Greta gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin?

Gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin? Bu görüntü elden ele dolaşıyor
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
Polisi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’dan 1 yıl sonra yine zehir fışkırdı

Polisimizi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’da yine aynı manzara
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış