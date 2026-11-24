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BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta kartonların arasında oynarken üzerinden kamyonet geçen Volkan T. (3), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Salih S. (31) yönetimindeki 16 KKJ 11 plakalı kamyonet, sokaktaki kartonların arasında oynayan Volkan T.'ye çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla aracı durduran sürücü, ağır yaralanan çocuğu kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Volkan T., sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı