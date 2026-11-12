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Bursa İnegöl'de şarampole yuvarlanan otomobilde 68 yaşındaki sürücü ve eşi yaralandı

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Bursa İnegöl'de şarampole yuvarlanan otomobilde 68 yaşındaki sürücü ve eşi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl-Yenişehir kara yolu Boğazköy Mahallesi mevkisinde otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 68 yaşındaki sürücü ile 67 yaşındaki eşi yaralandı; yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Ali Ü. (68) ile eşi Emine Ü. (67) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir kara yolu Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Ü.'nün kontrolünü kaybettiği 16 KFN 56 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Ü. ile yanındaki eşi Emine Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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