Bursa İnegöl'de şarampole yuvarlanan otomobilde 68 yaşındaki sürücü ve eşi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Ali Ü. (68) ile eşi Emine Ü. (67) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir kara yolu Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Ü.'nün kontrolünü kaybettiği 16 KFN 56 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Ü. ile yanındaki eşi Emine Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı