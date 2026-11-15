İnegöl'de kırsal mahallede 5 evi saran yangında 10 kişi dumandan etkilendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 4 eve daha sıçradı. Toplam 5 evin alevlere teslim olduğu yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan 4 eve daha sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına için yoğun çaba harcıyor. Bu arada yangında dumandan etkilenen 10 kişi için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale başlattı.

Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı