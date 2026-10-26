Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İnegöl'de 6 ayrı hırsızlıktan 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Emre Ç. (23), saklandığı bağ evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Emre Ç. (23), saklandığı bağ evinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Emre Ç.'nin, ormandaki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Firari hükümlü, bağ evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya mutabakatı onayı, Yunanistan'ı karıştırdı: Yenilip yutulmaz yenilgi

Türkiye'nin diplomasideki son zaferi komşuyu karıştırdı
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Masada yüz binlerce liralık ödeme var
38 yıl sonra bir ilk! Netanyahu'nun geleceği yarın kurulacak sandıkta belirlenecek

38 yıl sonra bir ilk! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta
CHP'li Öztrak'tan Özel ve ekibine ağır suçlama! 'CHP'nin TBMM hesaplarını boşalttılar'

CHP'nin ağır topundan Özel'i çıldırtacak suçlama
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var

Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var