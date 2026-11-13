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Bursa İnegöl'de lodostan devrilen ağaç yolu kapattı, itfaiye kaldırdı

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Bursa İnegöl'de lodostan devrilen ağaç yolu kapattı, itfaiye kaldırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle Hamidiye Mahallesi Güldeste Sokak'ta bir ağaç ortadan ikiye ayrılarak sokağa devrildi. Kopan bölüm yolu ulaşıma kapatırken itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı ve sokak yeniden ulaşıma açıldı; olayda yaralanma yaşanmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran şiddetli lodos, bir ağacın daha devrilmesine neden oldu. Sokağa devrilen ağaç nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Güldeste Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak kenarında bulunan ağaç, şiddetli lodosun etkisiyle ortadan ikiye ayrıldı. Ağacın kopan bölümü sokağa devrilerek yolu ulaşıma kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokağa devrilen ağacı keserek parçalara ayırdı ve yoldan kaldırdı.

Yapılan çalışmaların ardından sokak yeniden ulaşıma açılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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