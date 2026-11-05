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Bursa İnegöl'de nadir görülen kara leylek cep telefonuyla kaydedildi

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Bursa İnegöl'de nadir görülen kara leylek cep telefonuyla kaydedildi Haber Videosunu İzle
Bursa İnegöl'de nadir görülen kara leylek cep telefonuyla kaydedildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehir merkezindeki arazide yiyecek ararken fark edilen nadir görülen kara leylek, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Beyaz leyleklerden farklı koyu tüyleriyle dikkat çeken kuşun görüntülenmesi, ilçenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğada nadir görülen kara leylek, vatandaşların dikkatini çekti. Şehir merkezindeki arazide yiyecek ararken fark edilen leylek, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnegöl'de doğanın içerisinde karşılaşılan sıra dışı görüntü, görenlerin ilgisini çekti. Alışılmış beyaz leyleklerin aksine koyu renkli tüyleriyle dikkat çeken kara leylek, arazide bir süre dolaşarak beslenmeye çalıştı. Kuşu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Doğalda nadir rastlanan türlerden biri olan kara leyleğin İnegöl'de görüntülenmesi, ilçenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Kara leylek, özellikle sulak alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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