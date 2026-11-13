Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İnegöl'de yaya geçidinde hemşire Zeynep Ç.'ye cip çarptı, hemşire yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de yaya geçidinde hemşire Zeynep Ç.'ye cip çarptı, hemşire yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinde hemşire Zeynep Ç.'ye cip çarptı ve hemşire yaralandı. Kendisi de İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Zeynep Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sürücü Hamdi Ç.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Zeynep Ç. (46), cipin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hamdi Ç. (79) yönetimindeki 65 ACU 617 plakalı cip, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen hemşire Zeynep Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen hemşire yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendisinin de görev yaptığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Hamdi Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Trabzon'da dolmuş şoförü, koltuk arasında bulduğu 470 bin liralık altını yaşlı çifte teslim etti

Koltuk arasında 470 bin liralık altın buldu! Ertesi gün durakta...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ'nün kadın eğitim yapılanmasına temizlik! 29 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün "Abla" projesi engellendi! Eğitimlere başlamışlar
Trabzon'da akademisyen vinçten kendini sarkıttı! Netanyahu maskeli 'Gazze Esareti' performansı

Vinçten sarkıp haykırdı: Tek suçum Gazze'de doktor olmak
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi

Küçük kızı öldüresiye dövdü, servistekilerin tepkisi pes dedirtti
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?

Erdoğan kalemini kırmış! Bir “Affımı istiyorum” haberi daha gelebilir
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar