Bursa İnegöl'de yaya geçidinde hemşire Zeynep Ç.'ye cip çarptı, hemşire yaralandı

Bursa İnegöl'de yaya geçidinde hemşire Zeynep Ç.'ye cip çarptı, hemşire yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinde hemşire Zeynep Ç.'ye cip çarptı ve hemşire yaralandı. Kendisi de İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Zeynep Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sürücü Hamdi Ç.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Zeynep Ç. (46), cipin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hamdi Ç. (79) yönetimindeki 65 ACU 617 plakalı cip, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen hemşire Zeynep Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen hemşire yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendisinin de görev yaptığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Hamdi Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.