İnegöl'de dere kenarında bulunan erkek cesedi aranan kişiye ait olabilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında bulunan erkek cesedinin, bir süredir aranan 33 yaşındaki kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor. Ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir aranan kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.
Kırsal Hamzabey Mahallesi eski köprü mevkisindeki dere kenarında erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin, Mesudiye Mahallesi'ndeki evinden 25 Ekim'de ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Emrah G'ye (33) ait olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA