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Bakan Çiftçi, İnegöl'de yaralı gence şemsiye tutan trafik polisine teşekkür etti

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Bakan Çiftçi, İnegöl'deki trafik kazası sonrası yağmurda yaralı gencin başında şemsiye tutan trafik polisi Şerife Nur Can'a teşekkür etti. Çiftçi, sosyal medya paylaşımında Türk polisinin şefkat, merhamet ve iyiliğin de temsilcisi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yağmur altında sağlık ekiplerini bekleyen yaralı genci şemsiye tutarak koruyan trafik polisi Şerife Nur Can'a teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk polisinin yalnızca güvenliği sağlamakla kalmadığını, şefkat, merhamet ve iyiliğin de temsilcisi olduğunu belirtti. Yaralı gencin yağmurdan korunması için başında şemsiye tutan polis memuru Şerife Nur Can'ın davranışına dikkat çeken Bakan Çiftçi, polislerin zor durumda kalan vatandaşların yardımına koştuğunu vurguladı. Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk polisi güvenliğin teminatı; şefkat, merhamet ve iyiliğin timsalidir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yağmur altında sağlık ekiplerini bekleyen yaralı gencimizin başında şemsiye tutarak onu ıslanmaktan koruyan Trafik Polisimiz Şerife Nur Can hepimizin yüreğini ısıttı. Bizim polisimiz sadece trafiği düzenlemek veya asayişi sağlamakla kalmaz; zorda kalanın, yardıma ihtiyacı olanın üzerine gerilen bir şefkat şemsiyesi olur. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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