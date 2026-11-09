Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1.93 promil alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda ilerleyen otomobili durduran polis, 62 yaşındaki sürücünün 1.93 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyeti daha önce alkolden alınan sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1.93 promil alkollü yakalanan 62 yaşındaki sürücüye polisin yaptığı tavsiye dikkat çekti. Polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" sözlerine sürücü, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 16 AKF 328 plakalı otomobilin kaldırım üzerinde ilerlediğini fark etti. Tehlikeli şekilde seyreden araç ekipler tarafından durduruldu. Sürücü Aytekin A.'ya (62) yapılan alkol kontrolünde 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

250 bin lira ceza uygulandı

Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin lira, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Polisin alkol tavsiyesine, "Bırakıyorum" dedi

Ceza işlemleri sırasında polis ekiplerine tepki gösteren Aytekin A., "Emniyetin işlerini kim yaptı. Ben yaptım. Yanlış yapıyorsunuz. Bir daha İnegöl Emniyetine bir kuruş yardım yaparsam" ifadelerini kullandı. Sürücünün, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" sözleri üzerine polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" şeklindeki tavsiyesi dikkat çekti. Sürücü ise bu sözlere, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri

Korkulan oldu! Patlama sesleri art arda geldi
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında

Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'ta galibiyet sevincini kursakta bırakan haber
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı