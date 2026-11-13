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Bursa İnegöl'de lodosta kapanan kapıya sıkışan 13 yaşındaki öğrencinin parmağı koptu

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Ortaokulu'nda lodosta kapanan kapıya elini sıkıştıran 13 yaşındaki öğrencinin yüzük parmağı koptu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'nin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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ÖĞRENCİNİN KAPANAN KAPIYA SIKIŞAN PARMAĞI KOPTU

Bursa ve ilçelerinde saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl ilçesi, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki Cerrah Ortaokulu'nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Recep O., (13), sınıftan çıkmak istediği sırada esen rüzgarla aniden kapanan kapıya elini sıkıştırdı.

Sol elinin yüzük parmağı kopan çocuk için ihbarla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Recep O., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından öğrenci, kopan parmağının dikilmesi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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