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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kartonların arasında oynayan 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Salih S. (31) yönetimindeki 16 KKJ 11 plakalı kamyonet, kartonların arasında oynayan 3 yaşındaki Volkan T.'nin üzerinden geçti. Sürücünün küçük çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçtiği öğrenildi.

Ağır yaralanan çocuk, sürücü tarafından kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı