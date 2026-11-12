İnegöl Devlet Hastanesi'nde KBRN ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ve deprem tatbikatı düzenlendi. KBRN ve deprem tatbikatında sağlık ekipleri, senaryo gereği yaşanan afet ve acil durumlara müdahale etti.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ve deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği yaşanan olaylara müdahale eden sağlık ekipleri, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat boyunca ekipler, müdahaleleri zamanında gerçekleştirmek için çalışma yürüttü. Sağlık çalışanlarının koordineli müdahalesiyle tamamlanan tatbikatta yaşananlar kameraya kaydedildi.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı