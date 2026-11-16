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Bursa İnegöl'de 4 eve sıçrayan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

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Bursa İnegöl'de 4 eve sıçrayan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde dün akşam bir evde çıkan yangın, bitişikteki 4 eve sıçradı. Yangında 10 kişi dumandan etkilenirken yaralanan olmadı; 3 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkıp, 4 eve sıçrayan ve 10 kişinin dumandan etkilendiği yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında alevler, kısa sürede bitişikte bulunan 4 eve sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yoğun çaba harcadı. Dumandan etkilenen 10 kişiye, ambulanslarda müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir evin yıkıldığı anlar amatör kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekiplerinin katıldığı çalışmalarda 10 araç görev aldı. İnegöl Belediyesi de 3 su tankeri ve 1 iş makinesiyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmaları da tamamlanırken, 3 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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