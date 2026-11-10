Bursa İnegöl'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa İnegöl'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sinanbey Mahallesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sinanbey Mahallesi Sinanbey Çıkmazı'nda bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA