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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ve sikkeleri 1 milyon dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 ikonik tablo ile 6 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, 1 milyon dolara satılmak istendiği belirtilen tarihi eserlerle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı