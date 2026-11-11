Bursa İnegöl'de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü cezaevine teslim edildi

Bursa İnegöl'de 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan ve 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Mesut S'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA