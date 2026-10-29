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İnegöl'de 29 Ekim'de 103 öğretmenin 7 yöreye ait folklor gösterisi beğeni topladı

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İnegöl'de 29 Ekim'de 103 öğretmenin 7 yöreye ait folklor gösterisi beğeni topladı Haber Videosunu İzle
İnegöl'de 29 Ekim'de 103 öğretmenin 7 yöreye ait folklor gösterisi beğeni topladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim kutlamaları kapsamında Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda 103 öğretmen sahne aldı. Cumhuriyet'in 103. yılına özel gösteride 7 yöreye ait folklor oyunları sergilendi, izleyiciler gösteriyi beğeniyle takip etti.

Cumhuriyet Bayramı törenlerinde sahne alan 103 öğretmen, 7 farklı yöreye ait folklor gösterileriyle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlere, 103 öğretmenin hazırladığı özel gösteri damga vurdu.

Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programında, ilçedeki okullardan seçilen 103 öğretmen sahne aldı. Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan gösteride öğretmenler, 7 farklı yöreye ait folklor oyunlarını sergiledi.

Renkli görüntülere sahne olan gösteriler, salondaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Öğretmenlerin sergilediği performanslar beğeni toplarken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu salonda hep birlikte yaşandı.

103 öğretmenin aynı sahnede buluştuğu gösteri, İnegöl'de 29 Ekim kutlamalarının unutulmaz anları arasında yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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