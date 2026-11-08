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Aliağa Futbol son iki maçta 4 puan yitirdi, evindeki 4'te 4 serisi bitti

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Aliağa Futbol son iki maçta 4 puan yitirdi, evindeki 4'te 4 serisi bitti
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilerek liderliği kaybetti ve evinde Muşspor'la golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren Aliağa 22 puanda kaldı; bu sezon evindeki 4'te 4 serisi Muşspor'la bitti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, son iki hafta kayıplar yaşadı. Önce deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden siyah-beyazlılar, evinde önemli rakiplerinden Muşsspor'la da golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren sarı-siyahlılar, 22 puana ulaştı. Aliağa FK bu sezon evinde ise ilk kez kazanamadı. İç sahada bu maça kadar 4'te 4 yapan İzmir ekibinin başarılı serisi Muşspor sınavında son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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