Aliağa Futbol son iki maçta 4 puan yitirdi, evindeki 4'te 4 serisi bitti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, son iki hafta kayıplar yaşadı. Önce deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden siyah-beyazlılar, evinde önemli rakiplerinden Muşsspor'la da golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren sarı-siyahlılar, 22 puana ulaştı. Aliağa FK bu sezon evinde ise ilk kez kazanamadı. İç sahada bu maça kadar 4'te 4 yapan İzmir ekibinin başarılı serisi Muşspor sınavında son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı