Bursa İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde sıkışan operatör kurtarılamadı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş makinesi ile hurda malzeme arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde iş makinesiyle çalışan Yasin Niğdelioğlu (39), henüz bilinmeyen nedenle hurda malzeme ve iş makinesi arasında sıkıştı.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Niğdelioğlu, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA